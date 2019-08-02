57-летний житель Мордовии отправится в тюрьму за убийство знакомого

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении 57-летнего мужчины, который убил своего знакомого.

Вечером 21 ноября прошлого года 57-летний гражданин, находясь в доме, расположенном на территории деревни Старое Зубарево Краснослободского района, из-за личной неприязни несколько раз ударил знакомого ножом в шею. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Решением Краснослободского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанный приговор, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru