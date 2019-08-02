Представители руководства УФСИН РФ по Мордовии пообщались с осужденными

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии была проведена встреча руководства с осужденными.

Дубравный прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Мордовии Алексей Рябцев, начальник оперативного управления Николай Мучкин, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН РФ по Мордовии Павел Ломакин, а также начальники отделов и служб управления посетили штрафной изолятор, жилые помещения отрядов, в том числе и отряд облегченных условий содержания.

В клубе-столовой колонии проходило общение. В завершение мероприятия состоялся прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su