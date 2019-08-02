Сотрудники ЛИУ-19 УФСИН РФ по Мордовии сыграли в футбол

Между командами отделов лечебного исправительного учреждения №19 УФСИН РФ по Мордовии прошел товарищеский матч по футболу.

Указанный матч проводился с целью развития и популяризации спорта, пропаганды здорового образа жизни, а также сплочения коллектива.

Игра прошла на высоком профессиональном уровне. Имели место хорошая организация и квалифицированное судейство.

Капитанам команд были вручены памятные дипломы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su