Две девушки и парень похитили 26-летнюю жительницу Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали парня и двух девушек, которые подозреваются в похищении человека.

В ночь на 14 июня две девушки и парень возрастом от 20 до 28 лет похитили 26-летнюю жительницу Саранска из её квартиры. Подозреваемые избили пострадавшую и вывезли её в лесной массив, расположенный возле кладбищ. Затем похитители привезли девушку в другую квартиру. Спустя некоторое время, пострадавшая смогла сбежать и сообщить о случившемся полицейским.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать похитителей. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, девушка была похищена для дальнейшего вовлечения её в занятие проституцией.

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Источник: 13.мвд.рф