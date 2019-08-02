В Мордовии был задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на таксиста

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в разбойном нападении на водителя такси.

Вечером 31 июля в Рузаевке 43-летний мужчина без определенного места жительства сел в салон машины такси марки «Лада-Гранта» и попросил водителя отвезти его в посёлок Левженский. В пути пассажир нанес автомобилисту несколько ножевых ранений. Водитель смог оказать сопротивление подозреваемому, вследствие чего последний поспешил скрыться в неизвестном направлении, не сумев довести до конца свой преступный замысел, целью которого было похищение транспортного средства и денег таксиста.

В кратчайшие сроки 43-летний гражданин был задержан в посёлке Левженский. В момент задержания мужчина находился в салоне автомобиля марки ГАЗ, в который он проник через выставленное окно. Гражданин намеревался похитить данное транспортное средство.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что несколько дней назад мужчина освободился из мест лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф