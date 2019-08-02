В Мордовии обсудили строительство детских садов

Глава Мордовии Владимир Волков 1 августа провел рабочее совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся строительства детских садов.

Владимир Волков заявил, что его не удовлетворили темпы работ по строительству детского сада в селе Пензятка Лямбирского района, где он побывал на днях. На рассматриваемом объекте строители до сих пор не перешли на двухсменный режим, а также не были подведены электрические сети для освещения рабочей площадки.

В Ромоданово, где также в настоящее время строится детский сад, строители на двухсменный режим уже перешли, но отставание от графика ещё сохраняется.

Владимир Волков потребовал неукоснительного соблюдения графиков строительства и сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

По информации «Известий Мордовии».

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