В Мордовии пойдет под суд житель Липецка, обвиняемый в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 46-летнего жителя Липецка, который обвиняется в совершении мошенничества.

В июне прошлого года 46-летний житель Липецка, который является работником общества с ограниченной ответственностью, предоставляющего посреднические услуги при купле-продаже крупнорогатого скота, заключил с председателем Теньгушевского сельскохозяйственного потребительского кооператива договор купли-продажи скота, не намереваясь выполнять условия сделки в части оплаты.

Обвиняемый изготовил поддельное платежное поручение, подтверждающее оплату, передал его поставщику, который в итоге дал разрешение на вывоз крупного рогатого скота с территории базы кооператива. Сумма ущерба составила 1,6 млн рублей.

Похищенное имущество житель Липецка продал за 1,8 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что две девушки и парень похитили 26-летнюю жительницу Саранска.

Источник: 13.мвд.рф