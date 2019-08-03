В Кадошкинском районе пропал без вести мужчина, который страдает потерей памяти

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Кадошкинского района, который страдает потерей памяти.

Пронин Геннадий Михайлович 1947 года рождения, являющийся жителем села Пушкино Кадошкинского района, ранним утром 28 июля ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.

По предварительной информации, мужчина был одет в майку защитного цвета, шорты и черные калоши. Известно, что гражданин страдает потерей памяти.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83453)2-17-44, 38-59-45 или 02.

Ранее сообщалось, что в Саранске полицейские разыскивают пропавшего без вести уроженца Башкирии.

Источник: 13.мвд.рф