Две жительницы Мордовии были ограблены мошенниками, которые представились работниками банков

Неизвестные мошенники, представившиеся работниками банков, ограбили двух жительниц Мордовии.

Недавно 63-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин. Незнакомец представился работником банка и предложил горожанке подключить услугу по защите денежных средств от неправомерного снятия. Женщина приняла данное предложение. Затем якобы работник банка заявил, что для подключения услуги гражданка должна снять все денежные средства, хранящиеся на банковской карте, и перечислить их на указанный им счет, который является безопасным. В итоге жительница Саранска перечислила мошеннику 150 тыс. рублей. Никакую услугу никто так и не подключил.

Аналогичным путем была ограблена 55-летняя жительница Лямбирского района. Женщина лишилась 14,5 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф