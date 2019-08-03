В Саранске разыскиваются парень и девушка, подозреваемые в краже кофе

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают парня и девушки, которые подозреваются в краже нескольких банок с кофе.

Утром 1 августа неизвестные парень и девушка похитили из магазина, расположенного по адресу – улица Волгоградская, 11 банок с кофе.

Приблизительный возраст разыскиваемых граждан составляет 30 лет. Девушка была одета в белую кофту и синие джинсы. Кроме того, разыскиваемая гражданка имела при себе сумку черного цвета. Парень был одет в серую кофту и темные джинсы.

Все, кто что-либо знает о личностях или же местонахождении предполагаемых преступников, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-60, 27-77-88 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф