Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии напоминают правила предотвращения выпадения ребенка из окна

Сотрудники правоохранительных органов напоминают жителям Мордовии о том, как предотвратить падение ребенка из окна.

Стражи порядка советуют никогда не оставлять маленьких детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и на балконах даже на короткий срок.

Следует отодвигать от окон мебель, по которой ребенок может свободно залезть на подоконник. Полицейские обращают внимание на то, что москитные сетки не защитят малыша от выпадения.

На окна следует установить специальные блокираторы, которые позволят ребенку лишь частично открыть окно.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф