В Саранске вырос уровень безработицы

В настоящее время в Саранске насчитывается более 1100 безработных граждан.

Общая численность безработных граждан в Саранске в настоящее время составляет 1162 человека. Данный уровень безработицы на 12,6% превышает те показатели, которые были зафиксированы годом ранее.

Уровень регистрируемой безработицы равен 0,7%. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,4%.

Заявленная работодателями потребность в работниках составила 3271 ед., из них по рабочим профессиям – 2408 ед.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru