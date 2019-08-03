В Саранске вырос уровень безработицы

В настоящее время в Саранске насчитывается более 1100 безработных граждан.
Общая численность безработных граждан в Саранске в настоящее время составляет 1162 человека. Данный уровень безработицы на 12,6% превышает те показатели, которые были зафиксированы годом ранее.
Уровень регистрируемой безработицы равен 0,7%. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,4%.
Заявленная работодателями потребность в работниках составила 3271 ед., из них по рабочим профессиям – 2408 ед.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru