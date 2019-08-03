В Мордовии 25 работников ООО «Нива» остались без зарплаты

В Чамзинском районе прокуратура добивается устранения нарушения трудового законодательства.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что руководство ООО «Нива» не выплатило заработную плату 25 работникам. В итоге образовалась задолженность по зарплате в размере более 1,1 млн рублей. Было установлено, что деньги не были выплачены из-за отсутствия средств после проведения весенних полевых работ.

Прокуратурой Чамзинского района в суд было направлено 25 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате. Руководителю упомянутой организации было внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, в отношении главы ООО было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru