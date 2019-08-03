В Саранске предпринимателя осудили за совершение нескольких краж

В Саранске суд вынес приговор в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении нескольких краж.

В период с ноября прошлого года по апрель нынешнего года 33-летний индивидуальный предприниматель похитил имущество из десяти гаражей, расположенных на территории Октябрьского района Саранска. Общая стоимость похищенного преступником имущества составила более 260 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания злоумышленник заявил, что совершал преступления из-за финансовых трудностей.

Решением Октябрьского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу пятерых потерпевших материальный ущерб в размере 119,2 тыс. рублей.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru