В Саранске горел подвал

В Саранске произошло возгорание подвального помещения.

Вечером 3 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Коваленко. Огонь вспыхнул в подвале дома №24А, расположенного по указанному адресу. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 5 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru