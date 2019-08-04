Упавшее дерево убило 47-летнего жителя Зубово-Полянского района

В Мордовии упавшее дерево убило 47-летнего мужчину.

Трагическое происшествие произошло недалеко от села Виндрей. По предварительной информации, 47-лдетний житель Зубово-Полянского района рубил лес. В определенный момент подпиленное дерево начало падать на мужчину. Гражданин не успел отбежать. В итоге дерево придавило мужчину. От полученных телесных повреждений житель Зубово-Полянского района скончался.

По информации «Известий Мордовии».

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