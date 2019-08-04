В Большеберезниковском районе в ДТП пострадал человек

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло в ночь на 4 августа на одном из участков дороги, соединяющей Большие Березники и Саранск. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Вследствие данного ДТП пострадал один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru