Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести местного жителя.

Цулин Сергей Александрович 1964 года рождения, являющийся жителем Саранска, вечером 22 июля ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в спортивное трико синего цвета с полосами по бокам, свитер в полоску синего и белого цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой. Мужчина имеет две татуировки, одна из которых набита на груди с левой стороны и представляет собой изображение тигра с открытой пастью, а вторая, являющаяся изображением женщины, размещена на левой ноге.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-90-02, 29-84-34, 29-90-23, 89997781881 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф