В Ковылкинском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Ковылкинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло вечером 3 августа на одном из участков дороги, пролегающей между Ковылкино и Рузаевкой. Не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате указанного происшествия телесные повреждения получил один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в Большеберезниковском районе в ДТП пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru