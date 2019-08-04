В Мордовии за ночь пожары уничтожили две бани

В Мордовии за ночь сгорели две бани.

В ночь на 4 августа в селе Новая Потьма Зубово-Полянского района произошел пожар. Возле дома №60, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку.

Второе происшествие произошло в ту же ночь в населенном пункте Козловка Инсарского района. На улице Московской сгорела баня, расположенная возле дома №3.

В результате указанных пожаров никто не пострадал. Причины инцидентов устанавливаются.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске горел подвал.

Источник: 13.mchs.gov.ru