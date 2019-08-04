В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал человек

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого был травмирован человек.

Указанное происшествие произошло 3 августа на территории села Черемишево. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля, не сумел удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате данного ДТП пострадал один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего пока что отсутствует.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru