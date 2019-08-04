Пётр Тултаев проверил ход работ по благоустройству Саранска

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 3 августа проинспектировал ход работ на нескольких объектах.

Градоначальник проверил ход строительства нового детского сада на улице Титова, который рассчитан на 240 мест. Пётр Тултаев призвал строителей соблюдать сроки, с чем они пока что справляются, и заявил, что объект нужно ввести в эксплуатацию до конца нынешнего года.

Также глава городской администрации проверил благоустройство двора дома №3/1, расположенного по улице Косарева. Пётр Тултаев раскритиковал качество выполненных работ.

Кроме того, градоначальник провел выездные совещания с главами районных администраций и директорами городских предприятий жилищно-коммунального комплекса. Мэр Саранска обсудил возможность использования асфальтогранулята для ямочного ремонта на участках, где асфальтобетонное покрытие находится в плохом состоянии.

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Источник: adm-saransk.ru