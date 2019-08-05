В Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом

В Мордовии произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб человек.
Происшествие произошло 4 августа недалеко от населенного пункта Ельники. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Шевроле», в результате чего транспортные средства столкнулись.
От полученных телесных повреждений водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. Ещё три участника ДТП были доставлены в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данной аварии.
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Источник: гибдд.рф