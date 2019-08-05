В Торбеево загорелся автомобиль

В Торбеево произошло возгорание автомобиля.

В ночь на 5 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Чайковского. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №45, расположенного по указанному адресу, горит автомобиль.

В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru