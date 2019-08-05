Борцы из Мордовии успешно выступили на международных соревнованиях

Борцы из Мордовии успешно выступили на соревнованиях в Германии.

4 августа в немецком городе Дортмунд завершился международный турнир по греко-римской борьбе. В составе сборной России на рассматриваемых соревнованиях выступали воспитанники мордовской школы борьбы, среди которых Артем Сурков, Заур Кабалоев и Виталий Кабалоев.

Заур Кабалоев дошел до полуфинала. Артем Сурков дошел до финала, но в ходе решающего поединка уступил победу немецкому спортсмену. Оба указанных представителя мордовской школы борьбы выступали в весовой категории до 67 кг.

Виталий Кабалоев завоевал золотую медаль в весовой категории до 55 кг.

По информации «Известий Мордовии».

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