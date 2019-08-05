Два жителя Мордовии пытались украсть рельсы

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые намеревались украсть рельсы.

Два жителя Мордовии, приметив ранее место складирования рельс на перегоне, расположенном неподалеку от Чамзинки, прибыли к данному участку и с помощью газосварочного оборудования нарезали отрезки рельс общей длиной свыше 12 метров. Похищенное мужчины планировали погрузить в автомобиль, но не успели это сделать, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело.

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Источник: vk.com/club150165597