В Саранске подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду идет по графику

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, которое прошло 5 августа, были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду.

Первый заместитель главы администрации Саранска Игорь Бутяйкин доложил, что данные по промывке систем отопления в многоквартирных домах в разрезе районов в настоящее время имеются следующие: в Ленинском районе - 85,7%, в Октябрьском районе -76,7%, в Пролетарском - 82,3%. Опрессовка проведена в 44, 2% МКД от их общего количества в Ленинском районе, в 40, 5% - в Октябрьском районе и 57,4 % - в Пролетарском районе. Также чиновник сообщил, что с представителями ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» была достигнута договоренность об увеличении числа инспекторов.

Главы районных администраций сообщили, что в целом проблем с подготовкой на сегодняшний день нет, но исполняющий обязанности руководителя администрации Октябрьского района Андрей Сандин отметил, что есть замечания по подготовке жилого фонда к управляющей компании ООО «УК «Управдом». Руководитель этой управляющей компании считает, что к нему относятся предвзято.

Начальник управления образования Оксана Шуляпова доложила, что в школах и детских садах Саранска промывка и опрессовка систем отопления идет по графику.

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Источник: adm-saransk.ru