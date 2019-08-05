В Саранске прошла ярмарка мёда

В Саранске 4 августа прошла первая в этом сезоне ярмарка мёда.

В Саранск приехали пчеловоды из Старошайговского, Рузаевского, Инсарского, Атяшевского, Большеберезниковского, Кочкуровского, Чамзинского, Ардатовского, Инсарского, Краснослободского, Лямбирского и Темниковского районов. Они привезли мёд, прополис, воск, пыльцу, пергу, маточное молочко, восковые свечи и другие продукты пчеловодства. Также на ярмарке был представлен и гречишный, и цветочный, и мёд из разнотравья.

Жители Саранска могли приобрести лакомство, предварительно продегустировав его.

Глава администрации города Пётр Тултаев обошел все торговые палатки, пообщался с пчеловодами и продегустировал мёд. Больше всего градоначальнику понравился мёд из разнотравья.

Трехлитровую банку мёда на ярмарке пчеловоды продавали за 1500 рублей. Цена мёда в сотах с пергой составляет 125 рублей за 100 г.

На ярмарке также можно было приобрести рассаду ягод и саженцы.

Следующая ярмарка мёда пройдет в Саранске 11 августа.

Также читайте о том, что Пётр Тултаев проверил ход работ по благоустройству Саранска.

Источник: adm-saransk.ru