В Ковылкино в результате ДТП пострадали четыре человека

В Ковылкино произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Указанное происшествие произошло утром 4 августа на улице М. Горького. По предварительной информации, 36-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили предполагаемый виновник ДТП, его 17-летняя пассажирка, а также 54-летняя женщина и 15-летняя девочка, которые находились в салоне «Гранты».

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Источник: гибдд.рф