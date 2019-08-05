В Мордовии 10-летний мальчик упал на канцелярский нож

В Мордовии школьник упал на канцелярский нож.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад в Зубово-Полянском районе. 10-летний мальчик упал на канцелярский нож. Местные жители говорят о том, что острое лезвие попало школьнику между пальцев и разрезало ему ладонь. Рана оказалась глубокой, по причине чего понадобилась помощь медиков. Мальчик доставлялся в больницу, где ему наложили швы.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».

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