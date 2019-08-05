В Рузаевском районе в ДТП пострадали два ребенка

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два ребенка.

Происшествие произошло утром 4 августа на 317-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительной информации, 43-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Пежо», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Киа», по причине чего транспортные средства столкнулись. После соударения вторая машина съехала с проезжей части в кювет.

В результате ДТП пострадали два мальчика 5- и 11-летнего возраста, которые находились в салоне «Киа». Дети доставлялись в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф