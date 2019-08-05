В Рузаевке 18-летний водитель иномарки сбил 2-летнего мальчика

В Рузаевке 2-летний мальчик попал под колёса иномарки.

Указанное происшествие произошло вечером 3 августа на улице 40 лет Победы. По предварительной информации, 2-летний мальчик перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент на ребенка совершил наезд автомобиль марки «Фольксваген-Гольф», за рулем которого находился 18-летний парень.

Пострадавший получил телесные повреждения. Ребенок доставлялся в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два ребенка.

Источник: гибдд.рф