В Старошайговском районе 27-летний мотоциклист сбил 9-летнего велосипедиста

В Старошайговском районе водитель мотоцикла совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

ДТП произошло днём 3 августа на территории села Говорово. 27-летний парень, управлявший мотоциклом марки «Кросс», на улице Юбилейной допустил наезд на 9-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении.

Велосипедист получил телесные повреждения. Ребенок доставлялся в травмпункт Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи мальчик был отпущен домой.

Выяснилось, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения. В отношении парня были составлены административные протоколы.

Также читайте о том, что в Рузаевке 18-ленний водитель иномарки сбил 2-летнего мальчика.

Источник: гибдд.рф