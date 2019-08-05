В Темниковском районе грузовик врезался в дерево

В Темниковском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Происшествие произошло днём 3 августа на 26-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Атюрьево и Темников. 18-летний молодой человек, который находился за рулем грузового автомобиля марки ГАЗ, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Водитель грузовика был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Темниковская РБ имени А.И. Рудявского».

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Источник: гибдд.рф