В Дубенском районе водитель без прав устроил ДТП

В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло поздним вечером 3 августа на 2-километре дороги, соединяющей Дубенки и Атяшево. 43-летний водитель автомобиля марки «Ниссан» не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате ДТП водитель иномарки и его 17-летняя попутчица получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в ГБУЗ «Дубенская РБ».

Было установлено, что у автомобилиста нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф