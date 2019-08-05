В Ромодановском районе в ДТП с участием трех автомобилей пострадала женщина

В Ромодановском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 31-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 2 августа на 19-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля марки «Хендай», не сумев справиться с управлением, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения с последующим столкновением с двумя автомобилями марок «Ниссан» и «Лада».

31-летней пассажирке «Лады» понадобилась медицинская помощь.

Также читайте о том, что на минувших выходных в Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом.

Источник: гибдд.рф