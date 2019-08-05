В Зубовой Поляне был задержан пьяный водитель легковушки

В Зубовой Поляне сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Поздним вечером 4 августа на улице Пролетарской сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль марки «Мицубиси-Лансер». За рулем транспортного средства находился 28-летний молодой человек, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее автомобилист уже привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф