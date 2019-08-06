В Ковылкинском районе в результате пожара погибла 88-летняя пенсионерка

В Ковылкинском районе произошел пожар, в результате которого погибла 88-летняя пенсионерка.

Поздним вечером 5 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Чекашевы Поляны. На территории указанного населенного пункта загорелся частный жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 48 квадратных метров.

В результате данного пожара погибла 88-летняя пенсионерка.

Огонь полностью уничтожил дом.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе во время пожара погиб 62-летний мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru