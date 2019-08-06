В Ковылкинском районе в результате пожара погибла 88-летняя пенсионерка

В Ковылкинском районе произошел пожар, в результате которого погибла 88-летняя пенсионерка.
Поздним вечером 5 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Чекашевы Поляны. На территории указанного населенного пункта загорелся частный жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 48 квадратных метров.
В результате данного пожара погибла 88-летняя пенсионерка.
Огонь полностью уничтожил дом.
Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru