В Саранске прошли соревнования по перетягиванию каната

В Саранске были проведены соревнования по перетягиванию каната.

Указанные соревнования, которые прошли 3 августа, представляли собой первое открытое первенство Мордовии по перетягиванию каната. Участниками рассматриваемых состязаний стали 15 команд.

Победу одержала команда Рузаевского района. Второе место заняли представители Лямбирского района. Третье место завоевала команда Атяшевского района.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru