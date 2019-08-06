Полицейские изъяли героин у 22-летней жительницы Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли героин у 22-летней местной жительницы.

Ранним утром 4 августа на Лямбирском шоссе стражи порядка задержали 22-летнюю жительницу Саранска, в ходе личного досмотра которой был обнаружен и конфискован героин массой более 80 г.

Девушка заявила, что купила наркотики в Москве для личного употребления.

Ранее жительница Саранска была судима за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В отношении горожанки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф