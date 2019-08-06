В Мордовии житель Калуги пытался расплатиться за товар поддельной денежной купюрой

В одном из магазинов Мордовии житель Калуги пытался расплатиться за товар фальшивой денежной купюрой.

Недавно в полицию обратился директор сетевого магазина, расположенного в Зубовой Поляне. Мужчина сообщил, что один из покупателей предъявил к оплате за товар фальшивую денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей. Прибыв в указанное торговое заведение, стражи порядка узнали о том, что гражданин, предъявивший поддельную банкноту, скрылся на автомобиле. В кратчайшие сроки мужчина был задержан в Рязанской области. Упомянутым покупателем оказался житель Калуги 1986 года рождения, который является владельцем кафе, расположенного на территории Сасовского района указанной области. Гражданин заявил, что узнал о том, что денежная купюра является фальшивой от продавца, а также сообщил, что поспешил уехать из-за того, что в салоне его автомобиля находились скоропортящиеся продукты.

Также житель Калуги пояснил, что фальшивая банкнота была выручена им от деятельности кафе. Купюра хранилась у мужчины дома, в её подлинности он не сомневался.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф