Интернет-мошенник оставил жительницу Мордовии без денег и волос

В Мордовии 32-летняя местная жительница осталась без денег, намереваясь приобрести волосы.

В конце мая нынешнего года 32-летняя жительница села Монастырское обнаружила на популярном сайте объявление о продаже волос. Женщина связалась с продавцом, договорилась с ним о покупке товара и перечислила на указанный им банковский счет 15 тыс. рублей. В оговоренные сроки гражданка так и не получила волосы. Женщина попыталась связаться с автором объявления, но его страница на сайте к тому времени уже была удалена.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что два жителя Мордовии пытались украсть рельсы.

Источник: 13.мвд.рф