Три жителя Лямбирского района избили мужчину и повредили его автомобиль

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких местных жителей, которые подозреваются в избиении мужчины и повреждении его автомобиля.

2 августа житель села Татарская Свербеевка указанного района вместе со своими приятелями отдыхал на берегу водоёма. Компания прибыла к месту отдыха на автомобиле сельчанина. Мужчины познакомились с несколькими другими отдыхающими и стали вместе распивать алкогольные напитки. В ходе попойки произошла ссора, которая постепенно переросла в драку. Во время потасовки сельчанин, на машине которого компания приехала на берег водоёма, был избит. Мужчине пришлось убежать от обидчиков и обратиться в больницу. Вернувшись обратно, гражданин обнаружил, что оппоненты повредили его машину. Были разбиты стёкла и зеркала автомобиля.

По подозрению в совершении указанных противоправных деяний были задержаны три жителя Лямбирского района.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф