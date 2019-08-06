Полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Абдуллов Шамиль Анварович 1965 года рождения, являющийся жителем Саранска, осенью 2013 года утратил связь со своими родственниками.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-60, 27-77-88 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф