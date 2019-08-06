21-летний житель Мордовии угнал автомобиль у своего отчима

В Краснослободском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 21-летний молодой человек, который подозревается в угоне автомобиля, принадлежащего его отчиму.

Поздним вечером 3 августа в полицию обратился 33-летний житель села Старые Горяши указанного района, который сообщил о том, что от его дома был угнан принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-2115. Также мужчина заявил, что к похищению транспортного средства может быть причастен его 21-летний пасынок.

В кратчайшие сроки машина была найдена, а угонщик, которым, как и предполагал заявитель, оказался его пасынок, был задержан. Молодой человек заявил, что хотел просто покататься на машине, а затем вернуть её отчиму.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф