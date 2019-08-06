В Торбеевском районе горел гараж

В Торбеевском районе пожарные ликвидировали возгорание гаража.

Вечером 5 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Жуково. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит гараж. Площадь распространения пламени составляла 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания гаража в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru