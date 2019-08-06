В Рузаевке пьяный автомобилист устроил ДТП

В Рузаевке по вине пьяного автомобилиста произошло серьезное ДТП.

Указанное происшествие произошло днём 5 августа на улице Ленина. 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда» в состоянии алкогольного опьянения, врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки «Рено». После этого второе транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем марки ВАЗ, а машина виновника аварии врезалась в деревянный забор.

Водитель «Мазды», 32-летняя женщина, управлявшая «Рено», и её 12-летний попутчик доставлялись в больницу.

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Источник: гибдд.рф