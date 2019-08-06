Два жителя Мордовии украли овцу у дальнего родственника

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, которые подозреваются в краже овцы у своего дальнего родственника.

Недавно в дежурную часть полиции обратился житель деревни Красная Подгора указанного района, который сообщил о том, что из загона, расположенного возле его дома, неизвестными лицами была похищена полуторамесячная овца черно-серой масти.

По подозрению в совершении указанной кражи полицейские задержали двух дальних родственников заявителя 30- и 48-летнего возраста.

Полицейские в настоящее время проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф