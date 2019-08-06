Неизвестный мошенник ограбил 71-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 71-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

Недавно 71-летней жительнице Саранска позвонил ранее незнакомый ей гражданин, который представился работником банка и сообщил о том, что за долгосрочное пользование банковской картой пенсионерке были начислены бонусы. Затем незнакомец заявил, что для перевода указанных бонусов в денежные средства женщина должна сообщить свои персональные данные. Горожанка предоставила якобы работнику банка необходимую информацию, а после этого обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме 36 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф