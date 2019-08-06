В исправительных колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №18 при досмотре гражданки, прибывшей на длительное свидание к осужденному к 11 с половиной годам лишения свободы, обнаружили и конфисковали две сим-карты, которые были спрятаны ухищренным способом в кошельке.

В исправительной колонии №4 при досмотре бандероли, присланной для осужденного к 4 годам лишения свободы жителем Московской области, были обнаружены и конфискованы мобильный телефон, сим-карта, наушники и два зарядных устройства.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.fsin.su